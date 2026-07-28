В Белгороде и Белгородском округе повторно объявили беспилотную опасность

В очередной раз в Белгороде и Белгородском округе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов 28 июля. Почти две недели регион находится под массированной атакой БПЛА со стороны вооруженных сил Украины.

Власти региона призывают жителей соблюдать осторожность. По возможности не выходите из дома, а находясь в помещении, не подходите к окнам.

Напомним, сегодня от ударов БПЛА погибли два мирных жителя, еще порядка 30 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.