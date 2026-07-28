В Белгородской области за день произошло три ДТП с участием мотоциклов и мопеда

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В понедельник, 27 июля, в Белгородской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклов и мопеда. Пострадали три человека. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Так, около половины четвертого дня в Белгороде 30-летний водитель мотоцикла «Ямаха» на небезопасной скорости врезался в «ВАЗ 2114», которым управлял 23-летний автомобилист.

Также в Белгороде около 21:15 22-летний водитель мотоцикла «Баджадж Пулсар» на высокой скорости въехал в «Рено Логан», за рулем которого находился 47-летний водитель, а после мотоциклист также врезался в припаркованный «Хендай Солярис» без водителя.

Около девяти часов вечера в Старом Осколе 18-летний водитель на мопеде «STELS», не имея прав, превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП все три водителя двухколесного транспорта получили травмы.