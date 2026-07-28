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НовостиПроисшествия28 июля 2026 12:33

Белгородка пойдет под суд за финансирование экстремистской деятельности

Женщине грозит до восьми лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка пойдет под суд за финансирование экстремистской деятельности

Белгородка пойдет под суд за финансирование экстремистской деятельности

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы областного центра. Женщине инкриминируют причастность к финансированию экстремистской деятельности.

В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области сообщили, что фигурантка в период с 2021 по 2022 годы перечисляла средства на счет организации, которая признана в РФ экстремистской.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением прокурора области направлены в суд, где их рассмотрят по существу. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.