Белгородка пойдет под суд за финансирование экстремистской деятельности Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы областного центра. Женщине инкриминируют причастность к финансированию экстремистской деятельности.

В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области сообщили, что фигурантка в период с 2021 по 2022 годы перечисляла средства на счет организации, которая признана в РФ экстремистской.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением прокурора области направлены в суд, где их рассмотрят по существу. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.