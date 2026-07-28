В Белгородской области водитель попал под колеса собственного автомобиля

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

Вчера в Корочанском округе Белгородской области зарегистрировали странное дорожно-транспортное происшествие. В нем под колеса авто попал сам водитель. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Предварительно установлено, что около половины одиннадцатого утра в селе Мальцевка 79-летний водитель «ВАЗ 2104» остановил автомобиль и вышел из него. Однако мужчина не поставил транспорт на ручник, в результате чего машина самопроизвольно поехала и сбила пожилого водителя. В результате ДТП мужчина получил травмы.

В Белгородском округе около половины десятого вечера в аварии пострадали двое. По предварительной информации, 37-летний водитель на «Шевроле Круз» на небезопасной скорости не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался со «Шкодой Октавия», за рулем которой находился 31-летний автомобилист. В результате столкновения оба водителя получили травмы.