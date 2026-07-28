Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 10:39

В Белгородской области ведется строительство и капремонт 12 объектов здравоохранения

На двух объектах есть риски срыва сроков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @minstroy31

Фото: @minstroy31

В этом году в Белгородской области ведется строительств и капитальный ремонт на 12 объектах здравоохранения. В планах завершить все работы до конца года. Однако на двух объектах есть риски срыва сроков. Речь идет о взрослой поликлинике Валуйской ЦРБ, а также о детской поликлинике №3 в Белгороде.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев отметил, что восемь объектов здравоохранения строятся в регионе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы на остальных четырех проводятся по региональной программе.

Шуваев поручил министерству строительства до 10 августа представить планы-графики завершения по проблемным объектам. Что касается остальных десяти – все работы идет в соответствии с установленными графиками.