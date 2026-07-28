На пляже «Берега» в Белгороде спасатели ГО ЧС помогли тонущему мужчине

Фото: @v_v_demidov

В понедельник, 27 июля на пляже в парке «Берега» в Белгороде спасатели городского ГО ЧС помогли тонущему мужчине. Белгородец доплыл до буйков на расстоянии порядка 10 метров от берега и начал погружаться под воду.

Он подавал сигналы о помощи, на которые оперативно среагировали дежурные спасатели. Мужчине помогли выбраться на берег. К счастью, медицинская помощь не понадобилась. Жизни и здоровью белгородца ничто не угрожает.

- Спасатель Валерия Конева действовала четко и профессионально. Это уже второй случай спасения на воде с начала сезона. Кроме того, проведено порядка 50 рейдовых мероприятий для предотвращения несчастных случаев, особое внимание – несовершеннолетним. Хочу поблагодарить наших спасателей за профессионализм и выдержку, - написал в соцсети мэр Белгорода Валентин Демидов.

Чиновник также напомнил белгородцам о соблюдении мер предосторожности на воде. Не заплывайте за буйки и не оставляйте детей без присмотра.