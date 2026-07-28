Белгородец может сесть на пожизненное за подготовку теракта по заданию СБУ Фото: скриншот видео.

Оперативники ФСБ РФ вскрыли и пресекли акцию украинских спецслужб по совершению теракта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, которая расположена в Белгороде.

Спецслужбы установили личность 63-летнего белгородца, завербованного СБУ. Мужчина прошел специальное обучение в Киеве по наружному наблюдению, организации тайников и обращению с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Злоумышленник приехал в Белгородскую область и установил слежку за сотрудниками ВГА Харьковской области. Все данные он передавал украинским кураторам.

Далее по заданию СБУ он должен был подорвать машину одного из сотрудников ВГА. По указанию кураторов, подозреваемый достал из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, которые хранил в подсобке у себя дома.

Сотрудник ФСБ России задержали злоумышленника. Мужчина заключен под стражу. В отношении белгородца возбудили уголовные дела за госизмену, подготовку к теракту, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, незаконные приобретение и хранение взрывных устройств.

В пресс-службе ЦОС ФСБ РФ сообщили, что максимальная санкция инкриминируемых белгородцу преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.