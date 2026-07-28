Белгородец во время застолья ударил сожительницу табуреткой и угрожал убийством Фото: "КП" Архив.

Сообщение о бытовом конфликте поступило в полицию Губкинского округа Белгородской области. Правоохранители установили, что между сожителями на фоне распития спиртных напитков произошла ссора.

Предварительно известно, что во время перепалки злоумышленник сначала ударил 44-летнюю женщину табуреткой по телу и ногам, а после схватил нож и угрожал убийством. Потерпевшая испугалась за свою жизнь и позвонила дочери и матери. Родственницы в свою очередь обратились за помощью в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что 36-летнего подозреваемого задержали. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела – за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.