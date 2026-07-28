Больше 280 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

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За прошедшие сутки ВСУ атаковали 67 населенных пунктов в 18 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 289 беспилотников и больше 20 снарядов. Погиб мирный житель, еще двое пострадавших ранее скончались в больницах региона. Кроме того, различные ранения получили 12 человек. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде погиб мужчина, 8 человек ранены, 4 из них госпитализированы. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Также вчера в больнице оказали помощь двум женщинам, которые получили ранения 23 и ночью 27 июля в Белгороде – госпитализация не потребовалась. Повреждены пять коммерческих объектов и восемь автомобилей.

В Белгородском округе пострадал водитель грузовика. В больнице скончался мужчина, получивший серьезные ранения 23 июля. Повреждены 2 МКД, 6 частных домов, 3 надворные постройки, газовая труба, 2 коммерческих и 2 социальных объекта, ЛЭП и 17 транспортных средств.

В Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Красногвардейском, Ровеньском, Старооскольском и Чернянском округах обошлось без последствий.

В Валуйском округе поврежден забор частного дома. В Волоконовском – частный дом. В Корочанском округе повреждено оборудование. В Новооскольском – частный дом, гараж и легковушка. В Яковлевском округе поврежден коммерческий объект.

В Грайворонском округе ранен мужчина – госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждены три частных дома и административное здание предприятия, еде один частный дом сгорел.

В Краснояружском округе повреждены два объекта инфраструктуры, сгорел автомобиль.

В Ракитянском округе повреждены 2 легковых и 3 грузовых автомобиля, линия электропередачи, хозпостройка и газовая труба.

В Шебекинском округе ранены двое мужчин. Также стало известно, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая при атаке на автобус в Шебекино 20 июля. В округе повреждены 4 МКД, три частных дома, хозпостройки, административное здание, шесть предприятий, спецтехника, коммерческий и инфраструктурный объекты, 3 грузовых и 20 легковых автомобилей, гараж, а также сгорело складское помещение предприятия.