В Белгородской области продолжается ремонт участка дороги возле села Дмитриевка

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В Ракитянском округе Белгородской области продолжают приводить в нормативное состояние участок автомобильной дороги «Томаровка – Красная Яруга – Илек-Пеньковка – Колотиловка» – Коровино. Участок начинается возле поворота на село Дмитриевка и заканчивается перед селом Коровино (возле пересечения с рекой Ивинка). Протяженность объекта составляет 6,3 километра.

В региональном Минтрансе рассказали, что на сегодняшний день подрядная организация уже обновила дорожное полотно и отремонтировала водопропускные трубы. Далее специалисты установят барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки. В завершении работ будет нанесена дорожная разметка.

Отметим, ремонт дороги выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».