В Белгородской области отремонтировали насосную станцию в Алексеевке. Фото: пресс-служба Водоканала Белгородской области

В городе Алексеевка Белгородской области сотрудники водоканала провели ремонт на центральной насосной станции. Работы выполнили в течение дня без отключения водоснабжения, чтобы не доставлять неудобства жителям.

Специалисты привели в нормативное состояние участок подающего трубопровода, который транспортирует воду от насосного оборудования станции до распределительной сети. Центральная насосная станция – это один из основных объектов водоснабжения в Алексеевке. Она обеспечивает питьевой водой жителей центральной части города.

Раньше на объекте специалисты уже заменили насосное оборудование и выполнили полное техобслуживание системы автоматического управления станции.