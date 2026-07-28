В Белгородской области за неделю восстановили 46 поврежденных жилых объектов

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В Белгородской области строительные организации ежедневно восстанавливают дома и квартиры, которые получили различные повреждения в результате обстрелов и атак беспилотников со стороны ВСУ. за прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, в регионе удалось отремонтировать 46 жилых объектов.

Так, в Белгороде удалось восстановить 30 квартир и пять частных домов. В Белгородском округе работы завершили в трех индивидуальных жилых постройках. В Грайворонском округе строители закончили ремонт в одной квартире и одном частном доме. Еще пять жилых объектов полностью восстановлены в Шебкеинском округе. А также один частных дом отремонтировали в поселке Красная Яруга.