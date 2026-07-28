В белгородских больницах скончались пострадавшие от атак ВСУ женщина и мужчина Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В медицинских учреждениях Белгородской области скончались женщина и мужчина, которые получили тяжелые ранения во время атак со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Напомним, в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована женщина, пострадавшая при ударе вражеского беспилотника по пассажирскому автобусу в городе Шебекино 20 июля. Также с тяжелыми ранениями в больницу доставили мужчину после удара украинского дрона по грузовому автомобилю в поселке Политотдельский Белгородского округа 23 июля. Врачи до последнего боролись за жизни пациентов, однако ранения оказались слишком серьезными.

- К большому сожалению, есть потери. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это большая утрата, и мы разделяем вашу боль, - написала Шуваев в соцсети.