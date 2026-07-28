ВСУ 130 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

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За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 130 раз атаковали 18 муниципалитетов Белгородской области. От ударов противника три человека погибли, еще 12 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Семерых пострадавших госпитализировали в больницы региона. Врачи оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил семь обстрелов с применением авиации и артиллерии, также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 160 беспилотников сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.