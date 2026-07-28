ВСУ 130 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 130 раз атаковали 18 муниципалитетов Белгородской области. От ударов противника три человека погибли, еще 12 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Семерых пострадавших госпитализировали в больницы региона. Врачи оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.
- Противник совершил семь обстрелов с применением авиации и артиллерии, также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 160 беспилотников сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.