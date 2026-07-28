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НовостиПолитика28 июля 2026 5:29

Несколько беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 28 июля

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению в Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в течение ночи ВСУ атаковали территории 14 регионов страны, в том числе и Белгородскую область, а также акваторию Азовского моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.