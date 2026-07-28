Несколько беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 28 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению в Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в течение ночи ВСУ атаковали территории 14 регионов страны, в том числе и Белгородскую область, а также акваторию Азовского моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.