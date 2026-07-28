В Белгороде и округе повторно объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде и Белгородском округе в очередной раз повторно объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В областном центре система оповещения сработала 07:59. Десятью минутами ранее она была запущена в пригороде.

Жителей призывают быть предельно осторожными и внимательными. Следите за небом и не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов, которые сообщают о передвижении БПЛА. По возможности оставайтесь дома и не подходите к окнам. Если вы на улице, в случае угрозы займите ближайшее укрытие.