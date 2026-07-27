Под Белгородом беспилотник ВСУ атаковал пригородный поезд 25 июля

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Во вторник, 28 июля, пригородный поезд, который следует из Белгорода в Толоконное и в обратном направлении, курсировать не будет. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Белгородской области.

Как рассказали в региональном Минтрансе, 25 июля беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по составу. В результате атаки поезд получил повреждения.

- В связи с техническим состоянием состава пригородного поезда, получившего повреждения в результате атаки БПЛА, произошедшей 25 июля, курсирование пригородных поездов на направлении Белгород – Толоконное 28 июля осуществляться не будет, - говорится в сообщении министерства.

Планируется, что пригородные поезда по этому направлению возобновят свои рейсы уже в среду, 29 июля.