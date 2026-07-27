В Белгороде специалисты Красного Креста оказывают поддержку пострадавшим от атак БПЛА

Фото: пресс-служба РКК

В Белгороде специалисты регионального отделения Российского Красного Креста вместе правительством области, волонтерами и экстренными службами оказывают поддержку жителям, которые пострадали от обстрелов и атак беспилотников ВСУ.

В пунктах временного размещения пострадавшие могут получить гуманитарные наборы с продуктами и средствами гигиены. Также при необходимости можно получить ваучер на покупку одежды. Кроме того, белгородцам, пережившим стресс, предлагают помощь профессиональных психологов.

На протяжении работ по ликвидации последствий ЧС для оперативных, коммунальных служб и волонтеров специалистами регионального РКК были организованы горячее питание и вода.

За помощью можно обратиться в Белгородское РО РКК по телефону +7 (4722) 35-76-95 или в офис по адресу: г. Белгород, Богдана Хмельницкого, 181.