В Белгороде коммунальщики вывезли больше 50 кубов мусора после ночных атак ВСУ

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Мэр Белгорода Валентин Демидов повторно осмотрел повреждения после ночных атак беспилотников ВСУ. Сотрудники коммунальных службы почти завершили уборку битого стекла, строительного мусора, поврежденных оконных рам и сгоревших авто. В общей сложности было вывезено свыше 50 кубометров мусора с дворовых территорий. Поврежденные транспортные средства транспортировали на стоянку БГБ.

Во всех пострадавших квартирах, где присутствовали собственники, по временной схеме закрыли тепловой контур. Тем, у кого повреждения не зафиксированы и требуется помощь, следует обратиться в управу ил по номеру 112. Заявки будут оперативно отработаны.

На восстановительные работы по решению врио губернатора Александра Шуваева из резервного фонда области выделили 10 миллионов рублей. Строители в ближайшее время выполнят все замеры для остекления и в кратчайшие сроки приступят к замене оконных конструкций.

- Предварительно, только в одном многоквартирном доме серьезно разрушены 12 квартир и повреждено остекление 30 окон. Актирование продолжается. Для оценки состояния зданий приглашены строительные эксперты. По предварительным данным специалистов, серьезных конструктивных изменений нет, - рассказал Валентин Демидов.

Мэр также рекомендовал жителям поврежденных квартир ближайшую ночь провести в ПВР. Там для белгородцев организовано горячее питание и комфортные условия. Вечером соцработники еще раз проведут беседы с жильцами, в частности с пожилыми белгородцами, и при необходимости помогут с переездом. Также, если потребуется, будет оказана медицинская помощь.