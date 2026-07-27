Ливни с грозами ожидаются в Белгородской области 28 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 июля на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не обещают, а вот в дневное время погода может испортиться. Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами, местами град. Ветер переменных направлений, при грозах порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до18 градусов тепла. Днем потеплеет до +22… +27 градусов.

В областной столице ночь пройдет без осадков, днем также могут пройти кратковременные дожди с грозой. Ветер во время грозы усилится до 18 м/с. Ночью температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +24…+26 градусов.