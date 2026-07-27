В течение недели в белгородском приграничье восстановят 8 вышек сотовой связи Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ходе еженедельного оперативного совещания правительство Белгородской области обсудило вопрос обеспечения связи в приграничных территориях региона. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по базовым станциям. По мере возможности связисты проводят восстановительные работы.

Так за прошедшую неделю специалисты отремонтировали две вышки сотовой связи. Еще восемь планируют восстановить в течение этой недели. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Самая сложная ситуация у нас в приграничье. Работы идут в напряженных условиях. Благодарю наши бригады за мужество и проявленную стойкость, - сказал врио главы региона.

Также в регионе проверят работу размыкателей на домофонах в МКД. На сегодняшний день устройства установлены в 5 814 подъездах. Однако по сообщениям жителей, не везде они открывают двери во время ракетной или беспилотной опасности.

- Поручил профильному заместителю и главам администраций навести порядок с обслуживанием, чтобы система была готова к отработке на 100%. Параллельно с этим работаем над развитием системы оповещения жителей об угрозах. Процесс непростой, но вопрос безопасности – первостепенный. Мы прилагаем все усилия, - подчеркнул Шуваев.