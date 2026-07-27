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НовостиПолитика27 июля 2026 14:08

В Белгороде при взрыве беспилотника ВСУ пострадал мужчина

Госпитализация белгородцу не потребовалась
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Повреждены кабины нескольких грузовиков

Повреждены кабины нескольких грузовиков

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ атаковали беспилотниками четыре населенных пункта в трех муниципалитетах Белгородской области. Пострадал еще один мирный житель. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

В Белгороде украинских БПЛА сдетонировал о землю. При взрыве мужчина получил акубаротравму. Врачи второй городской больницы оказали пострадавшему необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно. на месте атаки осколками посечены навес и фасад здания.

В селе Никольское Белгородского округа от удара FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В поселке Майский в результате детонации беспилотника в двух грузовиках разбиты кабины.

В селе Косилово Грайворонского округа после атак нескольких дронов в административном здании предприятия разбиты окна, повреждены кровля, фасад и входная группа.