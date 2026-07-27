В Белгородской агломерации восстановили движение автобусов по привычному маршруту Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской агломерации восстановили движение двух автобусных маршрутов по утвержденным схемам. Напомним, ранее были введены временные ограничения в движении пассажирского транспорта по маршрутам № 115 «Энергомаш – с. Беловское – микрорайон Разумное-71» и № 115Б «Энергомаш – с. Беловское – с. Батрацкие Дачи».

Напомним также, что неделю назад из активности беспилотников ВСУ в Белгородской агломерации временно изменили схему движения на шести автобусных маршрутах, которые курсируют в сторону Никольского Белгородского округа. Общественный транспорт доходил лишь до остановочного пункта «Таврово-2». Речь идет о маршрутах №№ 111, 117У, 134, 146, 146А и 154. Движение на некоторых уже восстановлено.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки в пригород.