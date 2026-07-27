На восстановление поврежденного атаками ВСУ остекления в Белгороде выделят 10 млн рублей

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Из резервного фонда Белгородской области выделят 10 миллионов рублей на восстановление окон в многоэтажках и частных домах в Белгороде, которые были повреждены в результате массированных атак беспилотников ВСУ за последние дни. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона подчеркнул, что за вчерашний и сегодняшний дни в областном центре зафиксированы повреждения в 11 МКД и 4 частных домах. Также пострадали коммерческие объекты и больше 30 транспортных средств, порядка 15 из них сгорели. Деньги из резервного фонда направят на замеры, заказ и установку окон.

- Оценка ущерба от ночных атак продолжается. Всем жителям поврежденных домов предложено выехать в пункты временного размещения. Сейчас главная задача – максимально быстро закрыть тепловые контуры, чтобы вернуть людям комфортные условия, - отметил Александр Шуваев.