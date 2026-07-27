Пострадавший при ночной атаке ВСУ на Белгород мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о состоянии жителей, которые получили ранения в результате атак со стороны ВСУ. На сегодняшний день в медицинских учреждениях региона находятся 111 человек, 12 из них – в отделении реанимации.

По информации главы регионального Минздрава, только за прошедшие сутки были ранены 13 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. Восемь белгородцев были госпитализированы. Одиннадцатилетний мальчик в тяжелом состоянии в отделении реанимации детской областной клинической больницы.

- Для корректировки тактики его лечения сегодня будет проведена телеконсультация со специалистами из федерального медицинского центра. В случае необходимости ребенка переведут в один из федеральных медицинских центров, - сообщил Иконников.

Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Также по необходимости проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами. На сегодняшний день оснований для перевода пациентов в столицу нет.