Белгородка может лишиться свободы за кражу золотой цепочки у пенсионерки Фото: "КП" Архив.

С заявлением о краже золотой цепочки стоимостью больше 45 тысяч рублей в полицию Губкинского округа обратилась 78-летняя местная жительница. Воришкой оказалась 41-летняя соседка потерпевшей.

Предварительно установлено, что женщины были в приятельских отношениях. Как-то злоумышленница пришла в гости к потерпевшей. Хозяйка квартиры во время разговора о ювелирных украшениях показала приятельнице шкатулку со своими ценностями. А когда пенсионерка ненадолго вышла из комнаты, гостья умыкнула золотую цепочку.

Правоохранителям подозреваемая рассказала, что сдала украшение в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Она также готова возместить пенсионерке нанесенный ущерб.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что на фигурантку за кражу завели уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.