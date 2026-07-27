Трое взрослых и два подростка пострадали в ДТП в Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Корочанском округе Белгородской области в воскресенье, 26 июля, в дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что около половины шестого вечера на 20 километре трассы «Белгород М-4 ДОН» 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля «Ниссан Максима», на небезопасной скорости движения не справилась с управлением и слетела с дороги. После этого легковушка врезалась опору линии электропередачи и опрокинулась.

В результате аварии травмы получили сама молодая автомобилистка, а также четверо ее пассажиров: 43-летняя женщина, 40-летний мужчина, 17-летний и 13-летний подростки.