Белгородская область получила 2 млдр рублей на выплаты потерявшим дома жителям Фото: соцсети Александра Шуваева.

Федеральное правительство выделило Белгородской области два миллиарда рублей на решение жилищного вопроса с жителями региона, которые потеряли свои дома и квартиры в результате атак со стороны ВСУ. Средства из федерального бюджета уже поступили в регион. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона отметил, что полученный транш пойдет на приобретение домов и квартир для 284 собственников их приграничных территорий. В частности, жильем взамен утраченного будут обеспечены жители Валуйского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского округов.

- Продолжаем выполнять обязательства перед нашими жителями, которые потеряли свое жилье из-за постоянных обстрелов и атак со стороны ВСУ. Хочу еще раз выразить огромную благодарность нашему президенту Владимиру Путину, правительству России и его председателю Михаилу Мишустину за внимание к нашим проблемам и своевременную помощь, - отметил Шуваев.