Под Белгородом в ДТП погиб водитель электросамоката Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вчера утром в Белгородском округе при столкновении самоката с легковым автомобилем погиб мужчина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около десяти часов утра на втором километре автомобильной дороги «ул. Макаренко г. Белгород - п. Разумное» 27-летний мужчина на электросамокате «Куго» на регулируемом перекрестке проехал на «красный» и врезался в «Ладу Приора», за рулем которой находился 29-летний автомобилист. Отмечается, что водитель легковушки ехал на «зеленый».

В результате столкновения водитель электросамоката скончался на месте происшествия от полученных травм.