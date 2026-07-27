Белгородец может на шесть лет отправиться за решетку за квартирную кражу

Белгородец может на 6 лет отправиться за решетку за квартирную кражу Фото: "КП" Архив.

С заявлением о краже имущества в полицию Новооскольского округа обратилась 31-летняя местная жительница. По подозрению в совершенном преступлении был задержан 59-летний отец сожителя потерпевшей.

Предварительно установлено, что белгородка с сожителем на время уехали в другой регион. Ключи от дома они оставили сестре мужчины, чтобы та присматривала за жильем. Узнав об отъезде пары, отец сожителя наведался в чужой дом, забрал телевизор, а после обменял его у соседа на бутылку самогона. Ущерб потерпевшей составил больше пяти тысяч рублей. Украденный телевизор изъяла полиция.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на пожилого белгородца за кражу с незаконным проникновением завели уголовное дело. Мужчина может отправиться за решетку на срок до шести лет.