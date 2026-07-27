Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июля 2026 10:29

Два человека пострадали под колесами транспорта в Старом Осколе Белгородской области

Пешеходы получили травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Два человека пострадали под колесами транспорта в Старом Осколе Белгородской области

Два человека пострадали под колесами транспорта в Старом Осколе Белгородской области

Фото: "КП" Архив.

В воскресенье, 26 июля, в Старом Осколе Белгородской области под колесами транспортных средств пострадали два человека. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, после полуночи 33-летний водитель на квардроцикле «AFB 200-C2» сбил на обочине проезжей части дороги 18-летнего юношу. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Также предварительно установлено, что вчера около 23:20 в городе 31-летняя женщина, находившаяся за рулем «Фольксвагена Поло», сбила 24-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги и не собирался ее переходить. В результате ДТП пешеход получил травмы.