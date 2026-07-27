В Белгороде после ночных атак беспилотников ВСУ в ПВР разместили 12 жителей Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Последние несколько дней Белгород подвергается массированной атаке беспилотников ВСУ. Только прошедшей ночью в результате нанесенных по городу ударов были ранены 13 мирных жителей, в их числе двое детей 11-ти и 2-х лет. Одиннадцатилетний мальчик в тяжелом состоянии. Кроме того, сегодня утром после ударов беспилотников ранены еще четыре человека.

С раннего утра коммунальные службы устраняют последствия ночных атак. Территории расчищают от обломков, осколков, строительного мусора и сгоревших автомобилей. Всего повреждены 11 МКД, четыре частных дома, коммерческий объект и 31 автомобиль. Также сгорели несколько хозпостроек и склад одного из предприятий.

На данный момент в пунктах временного размещения находятся 12 жильцов пострадавших многоэтажек. Остальные жители квартир, которые повреждены в результате возникшего пожара на время остановились у родственников. В домах временно отключали инженерные коммуникации. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- Продолжаем оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от бесчеловечных ночных ударов киевского режима по жилым домам в Белгороде. Восстановление всех пострадавших держу на особом контроле. При необходимости, организуем их перевод в федеральные медучреждения, - подчеркнул Шуваев.