В Белгородской области с начала года выявили 15 фальшивок Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области за первое полугодие было выявлено 15 купюр с признаками подделки. Примечательно, что за аналогичный период прошлого года выявили 11 фальшивок.

В пресс-службе регионального отделения Банка России рассказали, что чаще всего подделывали купюры номиналом 5000 рублей – таких изъяли 9 штук (в прошлом году 6). Также не прошли проверку на подлинность четыре банкноты номиналом 1000 рублей и одна сторублевая купюра. Кроме того, была обнаружена липовая 100-долларовая купюра. При этом в прошлом году иностранной фальшивой валюты за первое полугодие не было.

В Центробанке напомнили, что для простой проверки банкноту нужно посмотреть на просвет, прощупать рельефные элементы, а также обратить внимание на поведение защитных признаков при наклоне. Если возникли сомнения в подлинности купюры, не нужно ее использовать. Лучше сразу обратиться в банк.