Белгородка попала на23 уголовных дела за фиктивную постановку на учет иностранцев

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Белгороде сотрудники подразделения по вопросам миграции весте с оперативниками и участковыми уполномоченными полиции выявили нарушение миграционного законодательства. По предварительной информации, 50-летняя жительница областного центра в период с 2024 по июнь 2026 года фиктивно поставила на учет по месту пребывания 35 иностранных граждан.

Фигурантка указывала свой адрес при оформлении уведомления о прибытии иностранцев. Отмечается также, что жилплощадь ни одному из них она по факту не предоставляла, иностранные граждане проживали по другим адресам.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на белгородку за фиктивную постановку на учет в итоге завели 23 уголовных дела. После все они будут объединены в одно производство. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.