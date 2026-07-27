ВСУ выпустили 234 беспилотника по Белгородской области за сутки

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За прошедшие сутки ВСУ ударили по 52 населенным пунктам в 14 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 234 беспилотника и 32 снаряда. Ранены 13 мирных жителей. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Новооскольском, Ровеньском, Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Белгороде после ночной атаки БПЛА пострадали 13 человек, в том числе двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Пятеро пострадавших госпитализированы, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. Также вчера в больнице оказали помощь женщине с акубаротравмой, котоаря пострадала при атаке БПЛА на МКД 25 июля. В городе повреждены 11 МКД, 4 частных дома, один из которых частично разрушен, коммерческий объект и 31 автомобиль, более 15 из которых сгорели. Также сгорели хозпостройки и складское помещение предприятия. Информация о последствиях уточняется

В Белгородском округе повреждены 10 частных домов, надворная постройка, одна квартира в МКД, 2 инфраструктурных объекта и 16 автомобилей, 2 из которых загорелись.

В Валуйском округе повреждено здание предприятия.

В Грайворонском округе повреждены два МКД и 4 частных дома, хозпостройка, автомобиль.

В Краснояружском округе повреждены 2 частных дома, летняя кухня, грузовик, легковушка, корпус предприятия.

В Ракитянском округе повреждены грузовик, гараж и коммерческий объект.

В Шебекинском округе повреждены четыре частных дома и два МКД, три грузовика и шесть легковушек, газовая труба.