В Белгороде повторно объявили об опасности атаки БПЛА

Беспилотная опасность сохраняется в Белгороде и округе Фото: "КП" Архив.

В Белгороде повторно объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов утром 27 июля. Также беспилотная опасность в очередной раз за утро объявлена в Белгородском округе.

Жителям напоминают, что следует быть предельно осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома, а находясь в помещении, не подходите к окнам. Если вы на улице, займите ближайшее укрытие.

Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов, которые сообщают о передвижении БПЛА. Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.