Беспилотники ВСУ были сбиты над Белгородской областью в ночь на 27 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданские объекты и мирное население Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 27 июля ВСУ ударили по территориям 17 регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.