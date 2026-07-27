ВСУ за сутки 93 раза атаковали Белгородскую область Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 93 раза атаковали Белгороде и еще двенадцать муниципальных образований Белгородской области. По уточненным данным, в результате ночных ударов БПЛА пострадали 13 мирных жителей, в том числе двое детей. Одиннадцатилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, его двухлетняя сестра – в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил десять артиллерийских обстрелов, также пять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбит и подавлен 141 вражеский беспилотник, - добавил врио главы региона.