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НовостиПолитика27 июля 2026 6:14

ВСУ за сутки 93 раза атаковали Белгородскую область

Во время ночных ударов БПЛА ранены 13 человек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за сутки 93 раза атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки 93 раза атаковали Белгородскую область

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 93 раза атаковали Белгороде и еще двенадцать муниципальных образований Белгородской области. По уточненным данным, в результате ночных ударов БПЛА пострадали 13 мирных жителей, в том числе двое детей. Одиннадцатилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, его двухлетняя сестра – в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил десять артиллерийских обстрелов, также пять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбит и подавлен 141 вражеский беспилотник, - добавил врио главы региона.