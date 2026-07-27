Мальчик, раненый во время ночной атаки ВСУ на Белгород, в тяжелом состоянии Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о состоянии пострадавших прошедшей ночью детей.

Напомним, в результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Белгороде прошедшей ночью различные ранения получили 13 мирных жителей, в их числе – двое несовершеннолетних.

По информации Шуваева, в детскую областную клиническую больницу госпитализировали двоих детей – брата и сестру. Состояние одиннадцатилетнего мальчика врачи оценивают как тяжелое. Его двухлетняя сестренка находится в состоянии средней степени тяжести.

- Врачи делают все возможное для их лечения. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. При необходимости будем направлять их в федеральные клиники, - отметил врио главы региона.