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НовостиПолитика27 июля 2026 4:50

В Белгороде объявили ракетную опасность утром 27 июля

Жителям необходимо оставаться в укрытии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Фото: "КП" Архив.

В Белгороде объявили ракетную опасность утром 27 июля. Сирена воздушной тревоги сработала в областной столице в 07:42 по московскому времени.

За несколько минут до включения системы оповещения над городом раздались мощные взрывы.

Жителей призывают быть предельно осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь дома. не подходите к окнам. Перейдите в комнату со сплошными стенами. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.