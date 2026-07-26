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НовостиПроисшествия26 июля 2026 14:32

В Белгородской области легковушка врезалась в припаркованный «КАМАЗ»

В ДТП пострадали четыре человека
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В субботу, 25 июля, около половины восьмого вечера в поселке Борисовка Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 19-летний водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля «Киа», не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине дороги «КАМАЗ».

В результате столкновения травмы получили сам водитель иномарки, а также его пассажиры: две девушки – 15 и 16 лет, и 19 летний молодой человек.