В Белгородской области легковушка врезалась в припаркованный «КАМАЗ»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В субботу, 25 июля, около половины восьмого вечера в поселке Борисовка Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 19-летний водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля «Киа», не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине дороги «КАМАЗ».

В результате столкновения травмы получили сам водитель иномарки, а также его пассажиры: две девушки – 15 и 16 лет, и 19 летний молодой человек.