Опасность атаки БПЛА вновь объявили в Белгороде 26 июля

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде в очередной раз за день объявили об опасность атаки беспилотных летательных аппаратов 26 июля. Сирена воздушной тревоги была запущена в областной столице в 16:39.

Жителей призывают быть предельно осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома. Если вы находитесь в помещении, не подходите к окнам. Перейдите в комнату со сплошными стенами. Если вы на улице следите за небом и не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов. В случае угрозы незамедлительно займите ближайшее укрытие.

Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.