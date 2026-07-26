В Белгороде на перекрестке столкнулись две автоледи

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В субботу, 25 июля, в Белгороде столкнулись две иномарки. Пострадала женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что около девяти часов утра на проспекте Славы 33-летняя автомобилистка на «Мерседес Бенц» проехала перекресток на «красный» и врезалась в «Хендай», за рулем которого находилась 39-летняя женщина. Водитель «Хендай» получила травмы.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Старом Осколе около половины восьмого утра. По предварительной информации, 55-летний водитель на «Датсун» при повороте налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и въехал в «ВАЗ-111930», которым управлял 45-летний автомобилист. Оба водителя получили травмы.