В Белгороде до 31 июля планируют украсить улицы и въездные арки ко Дню города

Фото: @v_v_demidov

Ко Дню освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 5 августа, утвердили праздничное убранство. На трех въездных арках в областной центр (со стороны Разумного, Дубового и Майского) коммунальщики проведут ремонт. В порядок к празднику также приведут Ротонду на Корочанской.

Традиционно будут украшены видовые улицы и общественные пространства. В частности, на Гражданском проспекте разместят 20 баннеров. Обновят флаговые композиции на Соборной площади. По центральным улицам Белгорода также будут размещены флаги (около 270) на опорах освещения и на мостах.

Помимо этого к празднику обновят баннеры на рекламных тумбах, стелы, открытки и арт-объекты. Актуальную информацию ко Дню города также разместят на стендах «Страницы истории» и «Освобождение».

Подрядные организации уже приступили к монтажу. Полностью завершить украшение города мэр Валентин Демидов поручил к 31 июля.