Под Белгородом иномарка слетела с дороги и опрокинулась

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В субботу, 25 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легкового автомобиля. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Белгородской области.

По предварительной информации, около 06:40 утра в Белгородском округе на 12 километре трассы «М4 «Дон» - Москва – Воронеж-Краснодар-Новороссийск» 24-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», не справился с управлением. В результате машина слетела с дороги и опрокинулась.

В результате автоаварии водитель иномарки получил травмы.