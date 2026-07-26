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НовостиОбщество26 июля 2026 9:14

Больше 200 белгородцев подали заявления на присвоение звания «Ветеран труда» онлайн

Присвоение звания позволяет получить ряд региональных мер поддержки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 200 белгородцев подали заявления на присвоение звания «Ветеран труда» онлайн

Больше 200 белгородцев подали заявления на присвоение звания «Ветеран труда» онлайн

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области с начала года 218 жителей подали заявления на присвоение почетного звания «Ветеран труда» дистанционно через портал Госуслуги. Оформление документа в электронном виде позволяет сэкономить время на посещении ведомств. Информация о принятом решении после проверки документов поступает в личный кабинет пользователя.

Отметим, присвоение звания «Ветеран труда» дает возможность получить целый комплекс региональных мер поддержки, в том числе ежемесячные денежные выплаты и частичную компенсацию расходов на оплату жилья и коммуналки.

Добавим, электронной услугой для подачи документов онлайн могут воспользоваться граждане РФ, у которых есть государственные награды или почетные звания, а также необходимый страховой стаж для назначения пенсии. Кроме того, особое право на получение статуса «Ветеран труда» имеют и те, кто начал трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны: в этом случае требуется стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.