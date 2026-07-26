Больше 200 белгородцев подали заявления на присвоение звания «Ветеран труда» онлайн Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области с начала года 218 жителей подали заявления на присвоение почетного звания «Ветеран труда» дистанционно через портал Госуслуги. Оформление документа в электронном виде позволяет сэкономить время на посещении ведомств. Информация о принятом решении после проверки документов поступает в личный кабинет пользователя.

Отметим, присвоение звания «Ветеран труда» дает возможность получить целый комплекс региональных мер поддержки, в том числе ежемесячные денежные выплаты и частичную компенсацию расходов на оплату жилья и коммуналки.

Добавим, электронной услугой для подачи документов онлайн могут воспользоваться граждане РФ, у которых есть государственные награды или почетные звания, а также необходимый страховой стаж для назначения пенсии. Кроме того, особое право на получение статуса «Ветеран труда» имеют и те, кто начал трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны: в этом случае требуется стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.