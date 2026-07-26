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НовостиПолитика26 июля 2026 8:41

Больше 230 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Под удары противника попали 63 населенных пункта региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 230 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Больше 230 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 63 населенных пункта в 12 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 232 беспилотника и с десяток боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще 12 человек получили различные ранения. О последствиях рассказали в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Борисовском, Валуйском, Ивнянском и Ровеньском округах обошлось без последствий.

В Белгороде пострадали трое мужчин, один из них госпитализирован. Повреждены 2 МКД, 2 частных дома, 4 коммерческих объекта, административное здание и 40 автомобилей.

В Белгородском округе ранены четверо мирных жителей и боец «Орлана». Двоих мужчин госпитализировали. Повреждены четыре грузовика, два коммерческих и соцобъект, складское помещение предприятия и газовая труба, четыре частных дома, две легковушки и микроавтобус.

В Волоконовском округе повреждены социальный объект и частный дом.

В Грайворонском округе в селе Смородино в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Повреждены три частных дома, хозпостройка, газовая труба, соцобъект, автомобиль.

В Краснояружском округе ранен мужчина – госпитализирован в больницу Белгорода. Повреждены два частных дома, коммерческий объект, складское помещение, хозпостройка, грузовой автомобиль.

В Ракитянском округе повреждены газовая труба, два грузовика, ЛЭП.

В Шебекинском округе ранены трое мужчин. Повреждены 5 МКД, 13 частных домов, хозпостройки, 2 коммерческих и социальный объекты, ЛЭП, гараж, 28 легковушек, 4 грузовика, ГАЗель, складское помещение, цех предприятия.