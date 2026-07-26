Больше 230 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 63 населенных пункта в 12 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 232 беспилотника и с десяток боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще 12 человек получили различные ранения. О последствиях рассказали в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Борисовском, Валуйском, Ивнянском и Ровеньском округах обошлось без последствий.

В Белгороде пострадали трое мужчин, один из них госпитализирован. Повреждены 2 МКД, 2 частных дома, 4 коммерческих объекта, административное здание и 40 автомобилей.

В Белгородском округе ранены четверо мирных жителей и боец «Орлана». Двоих мужчин госпитализировали. Повреждены четыре грузовика, два коммерческих и соцобъект, складское помещение предприятия и газовая труба, четыре частных дома, две легковушки и микроавтобус.

В Волоконовском округе повреждены социальный объект и частный дом.

В Грайворонском округе в селе Смородино в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Повреждены три частных дома, хозпостройка, газовая труба, соцобъект, автомобиль.

В Краснояружском округе ранен мужчина – госпитализирован в больницу Белгорода. Повреждены два частных дома, коммерческий объект, складское помещение, хозпостройка, грузовой автомобиль.

В Ракитянском округе повреждены газовая труба, два грузовика, ЛЭП.

В Шебекинском округе ранены трое мужчин. Повреждены 5 МКД, 13 частных домов, хозпостройки, 2 коммерческих и социальный объекты, ЛЭП, гараж, 28 легковушек, 4 грузовика, ГАЗель, складское помещение, цех предприятия.