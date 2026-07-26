ВСУ за прошедшие сутки 89 раз атаковали территорию Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки ВСУ 89 раз атаковали в 12 муниципалитетах Белгородской области. В результате нанесенных ударов в Грайворонском округе погиб мирный житель. Еще 12 человек из Белгорода, Белгородского, Краснояружского и Шебекинского округов получили ранения. Пятеро пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник произвел шесть обстрелов с применением РСЗО. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 143 вражеских беспилотника, - уточнил врио главы региона.