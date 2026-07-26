Опасность атаки беспилотников объявили в Белгороде утром 26 июля

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 26 июля. Система оповещения населения была запущена в областной столице в 09:32. Стоит отметить, что предыдущую беспилотную опасность, объявленную накануне рано утром, отменили лишь около шести часов утра сегодня.

Также опасность атаки БПЛА ранее объявлена в Белгородском округе.

Жителей призывают быть осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома и не подходите к окнам. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.