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НовостиПолитика26 июля 2026 6:40

Опасность атаки беспилотников объявили в Белгороде утром 26 июля

Жителям необходимо быть осторожными
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 26 июля. Система оповещения населения была запущена в областной столице в 09:32. Стоит отметить, что предыдущую беспилотную опасность, объявленную накануне рано утром, отменили лишь около шести часов утра сегодня.

Также опасность атаки БПЛА ранее объявлена в Белгородском округе.

Жителей призывают быть осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома и не подходите к окнам. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.