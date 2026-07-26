Беспилотники ВСУ уничтожили над Белгородской областью в ночь на 26 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Очередные попытки атаки противника в течение прошедшей ночи пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 26 июля ВСУ ударили по территориям 10 регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акватории Черного моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Кроме того, в течение дня 25 июля расчетам ПВО удалось ликвидировать 146 вражеских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.